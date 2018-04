Jogo Rápido

Massa é destaque nos treinos em Jerez

Apesar de Felipe Massa ter diminuído a importância dos treinos de ontem em Jerez de la Frontera, não deixa de ser bom sinal o fato de o piloto da Ferrari registrar o melhor tempo do dia. "Pude me manter na pista constantemente, sem perder tempo, e fazer novas experiências de ajuste do carro aos novos pneus", disse o piloto.

CICLISMO

Brasileiro dá show em prova na Espanha

O brasileiro Murilo Fischer, da equipe Garmin Cervèlo, venceu a última etapa do Challenge de Mallorca e conquistou o troféu Magaluf-Palmanova. Fischer superou o tricampeão mundial Oscar Freire (Rabobank) no sprint final.

NÚMERO

365

maratonas consecutivas. É o número de participações do belga Stefaan Engels. O corredor de 49 anos, morador de Ghent (Bélgica), já tinha outro recorde, o de maior número de triatlos em um ano: 20.

23

anos é o período em que o técnico Jerry Sloan ficou no comando do Utah Jazz, que disputa a NBA. É a maior longevidade de um treinador nas quatro maiores ligas esportivas americanas. Sloan, no entanto, pediu demissão ontem.

FUTEBOL FEMININO

Mulheres e futebol palestino

Começou ontem, com um público animado, a Liga Feminina de futebol da Palestina. O primeiro jogo, entre Siryah Ramallah e Deyar, foi realizado na cidade de Aram.

VÔLEI DE PRAIA

Juliana e Larissa em ação no Guarujá

A dupla de vôlei de praia Juliana e Larissa defende, a partir de hoje, na Praça Horácio Lafer, no Guarujá, sua invencibilidade de 50 partidas e 10 etapas do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia. As atletas também podem atingir a vitória de número 800 na competição.