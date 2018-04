Jogo rápido

"Falta gana ao time", afirma Carpegiani

Paulo César Carpegiani não gostou das declarações de Miranda e teve uma conversa séria com ele. Na terça-feira, o zagueiro reclamou da fragilidade da zaga que sofreu 10 gols nos últimos 5 jogos. "Foi uma declaração infeliz", disse o treinador. "Tomamos os gols por erros quase primários, em falhas de posicionamento. O que falta é um pouco mais de gana, principalmente do pessoal do meio de campo", diz. cobrando marcação dos atletas da frente. Amanhã, contra a Portuguesa, no Canindé, o São Paulo vai ter a estreia do zagueiro Rhodolfo. E Rivaldo está confirmado como titular.

NÚMEROS

2 a 0

foi o placar da vitória de Alexander Dolgopolov sobre o brasileiro Ricardo Mello (6/1 e 6/2). O ucraniano faz a final do Brasil Open, hoje, contra o espanhol Nicolás Almagro, que bateu o argentino Chela.

3

pontos separam o líder Milan do Napoli, segundo colocado no Campeonato Italiano. Hoje, eles entram em campo pela 25ª rodada. O Milan (49 pontos) recebe o Parma (26) às 15 horas. O Napoli (46) visita a Roma (39) às 17h45.

GP2

Brasileiro sofre acidente em Abu Dabi

O brasileiro Luiz Razia sofreu um acidente em Abu Dabi, na primeira etapa da GP2 Ásia. Razia bateu seu carro no do espanhol Dani Clos, que não conseguiu largar. A vitória foi do francês Jules Bianchi, seguido pelo compatriota Romain Grosjean.

ATLETISMO

Murer e Isinbayeva têm o 1º confronto de 2011

A brasileira Fabiana Murer disputa o Sansung Pole Vault Stars, em Donetsk, Ucrânia, hoje. Na competição, de salto com vara, encontrará a campeã olímpica russa Yelena Isinbayeva.

CAMPEONATO ESPANHOL

Barcelona busca a 16ª vitória consecutiva

A semana de treinamentos do Barcelona esteve esvaziada, com 14 atletas defendendo suas seleções. Mas hoje, em busca da 16.ª vitória consecutiva, o técnico Pep Guardiola (foto) só deve ter o desfalque de Puyol, machucado. Mais: Atlético de Madrid x Valencia e Racing x Sevilla.