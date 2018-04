Jogo rápido

Barça teve de suar para só empatar em Gijón

O Barcelona sofreu ontem um tropeço, em Gijón, quando teve que suar muito para conseguir empatar com o Sporting por 1 a 1. O time da casa saiu na frente com Barral, aos 16 minutos do 1.º tempo, e David Villa empatou aos 35 da 2.ª etapa. Em Madri, o Atlético de Madrid voltou a decepcionar sua torcida ao perder para o Valencia por 2 a 1. E, no último jogo de ontem, o Racing Santander derrotou o Sevilla de Luís Fabiano (que marcou o seu) por 3 a 2.

CAMPEONATO ITALIANO

Milan goleia, mas não se livra do Napoli

Com 2 gols de Robinho, um de Cassano e outro de Seedorf, o líder Milan goleou o Parma por 4 a 0, mas não conseguiu se livrar da perseguição do Napoli, que bateu o Roma por 2 a 0 e se mantém a três pontos de distância (52 a 49). Hoje tem um clássico sempre muito tenso entre a Inter (3.º, 44) e a Juventus (8.ª, com 38). "Toda a vez que a Inter visita a Juventus temos um jogo sempre muito tenso", disse Massimo Moratti, presidente da equipe de Milão.

NÚMEROS

3

medalhas foram ganhas ontem pelo Brasil na Copa do Mundo Oberwart de judô, na Áustria. Erika Miranda (52 kg) e Ketleyn Quadros (57 kg) ficaram com a prata e Felipe Kitadai (60kg), com o bronze.

75

anos tinha Edson Bispo dos Santos, campeão mundial de basquete em 1959 (Chile) e duas vezes medalha de bronze olímpico como jogador. Edson também foi técnico da seleção brasileira. Morreu ontem, vítima de enfarte do miocárdio.

CAMPEONATO CARIOCA

Rodada define os duelos semifinais

As semifinais da Taça Guanabara serão definidas hoje. O Flamengo, 1.ºdo Grupo A, pega o Resende, que disputa vaga com o Nova Iguaçu, que encara o Boavista. No B, Flu e Bota tentam fugir do Flamengo. O Tricolor recebe o Madureira e o Botafogo visita o Macaé. Ontem, o Vasco massacrou o América: 9 a 0.

CAMPEONATO MINEIRO

Em dia de Tardelli, Atlético vence Cruzeiro

Num dia especial do atacante Diego Tardelli (3 gols), o Atlético-MG bateu o Cruzeiro por 4 a 3, em Sete Lagoas.