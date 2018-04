Jogo Rápido

Seleção vai enfrentar a Escócia em Londres

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou o segundo amistoso da seleção brasileira no ano. Após derrota para a França na semana passada, o técnico Mano Menezes buscará seu 1º triunfo na temporada, contra a Escócia, em Londres, no dia 27 de março. Em junho, o Brasil recebe a Holanda.

LIGA EUROPA

Manchester City só empata na Grécia

O Manchester City, do atacante Carlitos Tevez, não saiu de um empate sem gols com o Aris Salônica, na Grécia, pelo jogo de ida da segunda fase da Liga Europa. A partida de volta será no dia 24 e uma igualdade com gols será benéfico ao Aris.

NÚMEROS

2 a 1

foi o placar da derrota da sérvia Ana Ivanovic na estreia do Torneio de Dubai, ontem. A bela tenista foi eliminada pela suíça Patty Schnyder, de virada, por 4/6, 7/6 (7/2) e 6/2.

15

de março é a data em que o primeiro lote de ingressos (8,8 milhões) para os Jogos de Londres começa a ser vendido. Os organizadores divulgaram ontem o calendário da Olimpíada, que começa no dia 27 de julho de 2012.

ENCONTRO DE NOTÁVEIS

Homenagem do presidente

O presidente norte-americano, Barack Obama, entregou ontem uma medalha a Bill Russel, ex-pivô do Boston Celtics e um dos maiores jogadores da história da NBA, na Casa Branca.

SURFE

Mineirinho cai na 1ª bateria em Noronha

A participação de Adriano de Souza, o Mineirinho, no Hang Loose Pro, durou apenas 25 minutos. Foi o tempo da primeira bateria, em que ele terminou em último. O japonês Masatoshi Ono e o sul-africano Brandon Jackson avançaram à 2ª fase em Fernando de Noronha.