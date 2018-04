Jogo Rápido

Sevilla vence Porto, mas está eliminado

Uma temporada para esquecer. Eliminado na 1.ª fase da Copa dos Campeões, o Sevilla decepcionou no mata-mata da Liga Europa. Ontem, venceu o Porto por 1 a 0, gol de Luís Fabiano, mas ficou fora: havia perdido o primeiro jogo em casa por 2 a 1.

VIDA NOVA

Roberto Carlos estreia com vitória no Anzhi

O lateral-esquerdo Roberto Carlos, ex-Corinthians, estreou ontem no Anzhi Makhachkala, da Rússia, que fez 2 a 0 no Dínamo de Mink (Bielo-Rússia). Ele deu o passe para um dos gols.

NÚMEROS

1 a 0

fez o Arsenal no Stoke City, ontem, pelo Inglês, encostando no líder Manchester United. A diferença agora é de um ponto (57 a 56), mas com um jogo a mais. Squillaci marcou o gol solitário da partida.

1 a 0

foi o placar da vitória da Roma sobre o Bologna, ontem, em jogo atrasado do Italiano, na estreia

do técnico Vincenzo Montella. De Rossi fez o gol, acabando com a série de quatro derrotas seguidas da Roma, agora na sexta posição.

F-INDY

Kanaan fica sem carro para correr temporada

Campeão da Indy em 2004, Tony Kanaan não sabe se disputará a próxima temporada. Ele deixou a De Ferran Dragon, que não obteve dinheiro para participar de todo o campeonato.

NATAÇÃO

CBDA divulga índices para o Mundial

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) estabeleceu índices e seletivas para o Mundial de Xangai, em julho. Contarão tempos do Pan-Pacífico, disputado em 2010; da Tentativa Mundial, em abril; e do Troféu Maria Lenk, em maio.

STOCK CAR

Xandinho bate e quebra clavícula

Xandinho Negrão, da equipe Medley, bateu forte ontem, 1º dia de treinos da pré-temporada da Stock Car, em Piracicaba. Além da clavícula, fraturou um dedo da mão esquerda. Será operado hoje.

DOPING

Chinesa ganha recurso e recupera título mundial

Campeã olímpica nos Jogos de Pequim, em 2008, a judoca chinesa Tong Wen obteve recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e recuperou o título mundial conquistado em 2009, em Roterdã, na Holanda. A atleta havia sido suspensa por dois anos pela Federação Internacional de Judô por teste positivo para a substância clembuterol. Tong negou o uso e culpou a metodologia dos exames pelo resultado, que, segundo ela, teria sido consequência do consumo de carne contaminada, mesmo motivo apontado pelo ciclista espanhol Alberto Contador, absolvido recentemente.