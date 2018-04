Jogo Rápido

Gol de Nilmar evita derrota do Villarreal

Um gol de Nilmar, já nos acréscimos, evitou a derrota do Villarreal para o Racing Santander. Com o empate por 2 a 2, o time do brasileiro encerrou a rodada em 4.º lugar, com 47 pontos. Já o Valencia, que bateu o Athletic de Bilbao por 2 a 1, com um gol do ex-gremista Jonas, soma 51 pontos e é 3.º.

CAMPEONATO INGLÊS

City só empata em casa e Liverpool dá vexame

O Manchester City empatou ontem, em casa, com o Fulham por 1 a 1 e, com 50 pontos, em 3.º, perdeu nova oportunidade de se aproximar dos líderes. Mas vexame deu o Liverpool, que perdeu para o West Ham por 3 a 1 e está em 6.º, com 39.

NÚMEROS

3

medalhas de bronze foram conquistadas por brasileiros na etapa de Praga da Copa do Mundo de Judô. Maria Suellen Altheman, Rafael Silva e Taciana Lima foram os judocas que subiram ao pódio.

4 a 2

foi o placar da vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro-RS. Com o resultado, o time gremista vai disputar a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, que venceu o São José por 2 a 1 nos pênaltis (1 a 1 no tempo normal).

TÊNIS

O sombrero é de Ferrer

O espanhol David Ferrer, número 6 do mundo, sagrou-se bicampeão do Aberto do México, em Acapulco, ao derrotar seu compatriota Nicolás Almagro por 7/6 (7/4), 6/7 (2/7) e 6/2.

ATLETISMO

Etíope vence tranquilo a Maratona de Tóquio

O etíope Hailu Mekonnen venceu com tranquilidade a Maratona de Tóquio com o tempo de 2h07m35s. A prova contou com a participação do mineiro chileno Edison Peña (foto), um dos 33 homens que permaneceram 69 dias presos em uma mina. Peña fez o tempo de 5h07m.