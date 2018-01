Jogos 2012: avaliação começa por Madri Madri será a primeira cidade a ser avaliada pela Comissão de Avaliação dos Jogos Olímpicos de 2012. Os inspetores deverão estar na cidade espanhola entre os dias 3 a 6 de fevereiro de 2005. Os relatórios das cidades candidatas aos Jogos de 2012 serão entregues na próxima segunda-feira pela manhã no Chateau de Vidy, sede do Comitê Olímpico Internacional (COI) em Lausanne. Uma vez recebidos os documentos das cinco cidades candidatas, a Comissão de Avaliação do COI realizará as visitas no primeiro trimestre do ano que vem. Após a visita à capital espanhola, a comissão do COI visitará Londres (16-19 de fevereiro), Nova York (21-24 de fevereiro), Paris (9-12 de março) e Moscou (14-17 de março). A ex-atleta marroquina Nawal El Moutawakel preside a Comissão de Avaliação, que redigirá posteriormente as conclusões que servirão como base aos membros do COI para anunciar a cidade escolhida no dia 6 de julho, em Cingapura.