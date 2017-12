Jogos-2012: Rio quer ser "cidade-candidata" A campanha do Rio de Janeiro para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2012 tem seu primeiro grande teste nesta terça, em Lausanne. O Comitê Olímpico Internacional (COI) irá anunciar as cidades que foram aceitas para a corrida e que, a partir de então, poderão ser qualificadas oficialmente como "cidades-candidatas". Além do Rio, a corrida para ser sede do evento em 2012 conta com Nova York, Paris, Londres, Havana, Leipzig, Madri, Moscou e Istambul. Para o presidente do COI, o belga Jacques Rogge, a competição deve ser uma das mais duras das últimas décadas. Na seleção que será feita nesta terça-amanhã, o COI avaliará se todos os pretendentes cumpriram com as exigências técnicas mínimas para que as campanhas sejam lançadas oficialmente. A base da avaliação do COI está sendo o questionário que foi enviado a todas as cidades que se mostraram interessadas em receber os Jogos. No questionário, composto de 25 perguntas, a entidade olímpica pedia informações sobre infra-estrutura, o conceito do evento e o apoio do governo aos Jogos. A rigor, todas as cidades que se apresentaram para ser sede do evento em 2012 podem passar para a segunda fase, mas tradicionalmente alguns concorrentes são sempre eliminados. Para os Jogos de 2008, que serão realizados em Pequim, das dez cidades que responderam ao questionário inicial, apenas cinco foram classificadas para a segunda fase. As demais - Bangkok, Cairo, Havana, Kuala Lumpur e Sevilha -, foram eliminadas já na primeira fase. Para garantir que o destino do Rio não seja o mesmo dessas cidades, o lobby brasileiro em Lausanne contará com Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiros (COB), e com o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz. O COI ainda está ciente de que a candidatuta do Rio de Janeiro tem o pleno apoio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. No início do ano, o presidente brasileiro aproveitou sua passagem pela Suíça para visitar a entidade e fazer o lobby pela candidatura carioca. Na época, Jacques Rogge deixou claro que não seria uma visita presidencial que traria os Jogos para o Brasil. Caso o Rio seja aceito para a segunda fase, terá que responder a novas questões até novembro deste ano. Em fevereiro e março de 2005, a cidade receberia a visita de inspetores e, em julho o COI anunciará quem terá o direito de ser sede dos jogos.