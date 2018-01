Jogos Abertos do Interior acabam amanhã A 67ª edição dos Jogos Abertos do Interior, com a participação de 175 cidades paulistas, termina neste sábado, em Santos. A cidade-sede da competição já garantiu o primeiro lugar antecipado na quinta-feira, quando estava na frente de São Caetano e São José dos Campos. Neste sábado, o destaque fica para a final masculina de vôlei, entre Wizard/Suzano e Shopping ABC/Santo André, às 10h. Além desta decisão, haverá finais femininas e masculinas de bocha, futebol, handebol, basquete e futsal (masculino). Outra atração para quem está em Santos será a regata de apresentação da vela, que não é uma competição oficializada nos Jogos Abertos do Interior mas foi proposta por Lars Grael, o secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer, que estará correndo em um dos veleiros que participarão da regata promocional.