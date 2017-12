Jogos Asiáticos acumulam recordes A norte-coreana Song Hui Ri bateu o recorde mundial no levantamento de peso, na modalidade arranque, categoria 53 quilos, durante os Jogos Asiáticos, que estão sendo realizados na Coréia do Sul. Com 102,5 quilos, ela superou em 2,5 quilos a marca anterior, da chinesa Yang Xia, estabelecida nos Jogos de Sydney. No arremesso, a chinesa Le Maosheng também quebrou o recorde, com 182,5 quilos. A búlgara Gennady Oleshchuk detinha a marca de 181 quilos, alcançada em 2001. Destaque ainda para a equipe chinesa de tiro, que anotou novo recorde mundial, com carabina cano longo, somando 1.194 pontos.