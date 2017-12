Jogos Asiáticos: chinês é ouro nos 110 O atleta chinês Liu Xiang, campeão olímpico e recordista mundial de 110 metros com barreiras, conquistou nesta quarta-feira a medalha de ouro nos Jogos da Ásia Oriental . Ele marcou o tempo de 13.21s, superando seu compatriota Shi Dongpeng, que fez 13s.36 e chegou em segundo e o japonês Kota Kumamoto, que ganhou o bronze ao marcar o tempo de 13s.89. Xiang, que conquistou o título olímpico em Atenas com uma marca de 12s.91 que igualava o recorde mundial do britânico Colin Jackson, é o primeiro atleta chinês que consegue um título olímpico no atletismo. No Mundial de Helsinque´05, no entanto, Xiang teve de se conformar com a medalha de prata. O título foi para o francês Ladji Doucouré (13.07). Os Jogos da Ásia Oriental são o acontecimento esportivo mais importante já disputado em Macau, a antiga colônia portuguesa. Do torneio, que começou no sábado e durará nove dias, participam 11 campeões olímpicos.