Jogos Asiáticos têm caso de doping A atleta indiana Sunita Rani teve cassadas as duas medalhas que conquistou nos Jogos Asiáticos, encerrados há dois dias na Coréia do Sul. Exames constataram que ela atuou dopada nas provas de 1.500m e 5.000m. Na primeira, a indiana conquistou a medalha de ouro. Na segunda prova, ficou com o bronze. Os exames mostraram que a atleta havia usado nandrolona - um esteróide anabolizante proibido pela legislação esportiva. Segundo a comissão médica do Comitê Olímpico Asiático, Sunita Rani foi o único caso de doping registrado durante os Jogos, realizados no período de 29 de setembro a 14 de outubro.