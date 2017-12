Jogos Asiáticos têm outro recorde Outro recorde mundial foi quebrado no levantamento de peso feminino durante os Jogos Asiáticos. A chinesa Liu Xia marcou 135,5 kg, no arremesso, categoria 63 kg, superando em meio quilo a marca da ucraniana Natalya Skakun, de 2001. No futebol, quatro seleções seguem fortes nos Jogos. A Tailândia foi a primeira a se classificar para as quartas-de-final. Depois, garantiram vaga as equipes da Coréia do Sul e da China. O Japão, melhor time de sua chave, ainda tem de jogar com o Usbequistão para obter um lugar na próxima fase.