Jogos: China estuda 300 propostas O Comitê Organizador de Pequim 2008 (Bocog) informou que 302 cidadãos chineses e 10 estrangeiros apresentaram propostas para as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos como parte do concurso que acabou em 31 de julho. O Bocog estuda agora os projetos apresentados, que foram enviados por correio simples, eletrônico e, até mesmo, por torpedos, por todos os tipos de participantes, "de estudantes a aposentados", informou uma nota no site da organização. O prazo de entrega das propostas começou em 1 de março e, desde o início, se advertiu que o ganhador, assim como o projeto escolhido, seriam mantidos em segredo até agosto de 2008, data na qual serão disputadas, pela primeira vez, os Jogos Olímpicos na China. "Queremos que as cerimônias reflitam paz, harmonia e a riqueza da cultura chinesa, mas de uma maneira moderna que possa ser entendida por todo o planeta", destacou o vice-presidente executivo do Bocog, Jiang Xiaoyu, no início do concurso. A China tem uma grande tradição de cerimônias com centenas ou até milhares de atores atuando juntos.