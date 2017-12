Jogos de 2008: custo será maior A Olimpíada de Pequim, em 2008, custará mais do que o previsto. O Comitê Organizador dos Jogos reconhece que as exigências da comunidade internacional e do Comitê Olímpico Internacional (COI) em relação à segurança do evento forçarão uma revisão do orçamento originalmente previsto para o evento. Segundo Liu Jinming, vice-presidente executivo do Comitê Organizador dos Jogos, o orçamento operacional deveria ser de US$ 1,6 bilhão, mas medidas para conter violência e terrorismo vão exigir novos recursos. O novo valor ainda não foi anunciado, mas Pequim garante que terá como pagar pelos novos custos e que ainda assim espera terminar os Jogos com um "pequeno superávit" em suas contas. Os chineses afirmam que começam já a trabalhar com governos estrangeiros e agências internacionais para determinar um plano de segurança para a cidade, mas dão indicações de que não aceitarão observadores externos em Pequim, como ocorreu neste ano, quando os gregos foram ajudados até mesmo por militares norte-americanos nos Jogos de Atenas. Apesar do aumento dos custos com a segurança, os chineses garantem que os gastos com as obras dos estádios e infra-estrutura na cidade não serão revistos. A estimativa é de que outros US$ 1,6 bilhão sejam gastos nesse setor. Umas das prioridades será o serviço de transporte. Atualmente, 2 milhões de veículos circulam por Pequim e o tráfego já é bastante complicado. Com o crescimento econômico do país, a estimativa é de que 300 mil novos carros sejam somados à capital a cada ano. A solução será a construção de quatro novas linhas de metrô, além de medidas para organizar a circulação. Quanto aos estádios, os chineses garantem que as obras já foram iniciadas e que não deverá haver um atraso na conclusão dos trabalhos. Segundo Liu Jinming, os organizadores têm ainda entre 22 e 30 meses para concluir tudo. "Finalizaremos as obras em 2007 e teremos tempo para realizar todos os testes", afirmou. O COI, porém, advertiu os chineses para que não sigam o caminho adotado por Atenas e que gerou preocupação geral em relação às obras para os Jogos deste ano. Outro projeto dos chineses é a realização de jogos "high-tech": US$ 350 milhões serão destinados exclusivamente ao desenvolvimento de tecnologia para difusão de imagens, cronometragem das provas e na emissão de ingressos. No total, a China estima que colocará à venda 9 milhões de ingressos e espera conseguir vender entre 6 milhões e 7 milhões de entradas. Além do governo, empresas multinacionais já estão calculando o impacto dos Jogos para seus negócios. A General Electric afirmou nesta semana que deverá multiplicar por cinco suas vendas na China na área de infra-estrutura na preparação para a Olimpíada. Hoje, a empresa lucra US$ 100 milhões por ano no país.