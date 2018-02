Jogos de 2008 vão empregar 1,8 milhão Segundo o jornal China Daily, os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, vão gerar 1,8 milhão de postos de trabalho. A publicação cita relatório do Birô Municipal de Estatísticas de Pequim. O número é bem superior ao de edições anteriores do torneio. Em Seul (1988), a Olimpíada gerou 300 mil empregos, o dobro de Sydney (2000). A maior parte das vagas será criada no setor de serviços, como os de construção, comunicações e proteção do meio ambiente.