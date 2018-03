Jogos de 2012: empresários ajudam Rio O prefeito do Rio, Cesar Maia, se encontrou nesta sexta-feira com um grupo de empresários da construção civil, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), onde firmou um pacto em prol da candidatura da cidade para os Jogos Olímpicos de 2012. Sobre a realização do Pan-Americano de 2007, ele informou que em agosto começarão as obras do estádio Olímpico, em Engenho de Dentro, zona norte. "Faremos um esforço conjunto para ganharmos o direito de representar o Brasil na eleição da sede da Olimpíada de 2012", disse o prefeito, satisfeito com o resultado do encontro com os empresários. "Vai ser uma excelente oportunidade para todos." O Rio de Janeiro concorre com São Paulo na disputa interna que acontecerá no dia 7 de julho. Será eleita a candidata que angariar o maior número de votos dentro do colégio eleitoral formado por 29 presidentes de confederações, 3 membros natos do Comitê Olímpico Brasileiro (o total era de cinco, mas os presidentes de Honra da Fifa, João Havelange, e do COB, Carlos Arthur Nuzman, abdicaram de votar) e 3 membros do Comitê Executivo da entidade. A escolha da cidade olímpica de 2012 acontece em 2005. Além da representante brasileira, estão concorrendo Nova York (EUA), Madri (ESP) e Leipzig (ALE). Sobre os Jogos Pan-Americanos, o prefeito do Rio disse estar acontecendo "tudo dentro do programado". O edital de licitação para a construção do estádio Olímpico foi publicado no diário oficial na terça-feira e a escolha da empresa vencedora acontece em 45 dias. No final deste mês, a logomarca do evento também será definida. A apresentação de toda a identidade visual dos Jogos de 2007 acontecerá em junho. Em abril, foram selecionadas cinco empresas, dentre 15 participantes, para elaboração tanto da logomarca quanto da identidade visual dos Jogos Pan-Americanos do Rio. As finalistas são: BrandGroup Design (SP), Dupla Design (RJ), GAD Design (SP), Soter Design (RJ) e Vinte Zero Um Design (RJ).