Jogos de 2016 podem ser os últimos, diz governador de Tóquio

O governador de Tóquio, Shintaro Ishihara, fez um alerta nesta quarta-feira de que a Olimpíada de 2016 pode ser a última, devido ao risco iminente à humanidade representado pelo aquecimento global.

Tóquio é uma das candidatas a sediar os Jogos de 2016, ao lado de Chicago, Rio de Janeiro e Madri. O Comitê Olímpico Internacional irá eleger a anfitriã durante sessão da entidade na capital dinamarquesa na sexta-feira.

"Pode ser que os jogos de 2016 sejam as últimas Olimpíadas na história da humanidade", disse Ishihara em coletiva dos representantes da candidatura japonesa. "O aquecimento global está piorando. Temos que tomar medidas sem as quais os Jogos Olimpícos podem não durar muito". "Cientistas dizem que passamos do ponto de não-retorno", disse Ishihara.

Tóquio tem enfatizado a proposta de uma Olimpíada verde com um estádio olímpico planejado para ser o primeiro a ser abastecido com energia renovável, incluindo energia solar. "Tóquio está preparada para fazer tudo para criar as melhores condições para os atletas", disse.