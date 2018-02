Jogos de Inverno: brasileira passa às quartas no snowboard A brasileira Isabel Clark conseguiu, na manhã desta sexta-feira, a sua classificação às quartas-de-final na prova de snowboard dos Jogos de Inverno, em Turim (Itália). Nas suas duas descidas, Isabel conseguiu o melhor tempo em 1min30s12 e ficou na sexta colocação entre 23 competidoras. Como já está entre as 16 melhores do mundo, Isabel Clark já garante a melhor participação brasileira em Olimpíadas de Inverno. A líder da prova, e maior favorita à medalha de ouro, foi a canadense Maelle Ricker, que fez o melhor tempo em 1min27s85. As fase de quartas-de-final acontecerá ainda nesta sexta-feira, a partir das 11h (horário de Brasília). Confira abaixo a classificação das 10 primeiras colocadas: 1.º - Maelle Ricker (CAN) - 1min27s85 2.º - Dominique Maltais (CAN) - 1min29s33 3.º - Lindsey Jacobellis (EUA) - 1min29s51 4.º - Tanja Frieden (SUI) - 1min29s77 5.º - Maria Danielsson (SUE) - 1min30s01 6.º - Isabel Clark (BRA) - 1min30s12 7.º - Olivia Nobs (SUI) - 1min30s44 8.º - Marie Laissus (FRA) - 1min30s46 9.º - Deborah Anthonioz (FRA) - 1min30s89 10.º - Doresia Krings (AUT) - 1min30s90