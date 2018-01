Jogos de Inverno começam amanhã Os primeiros Jogos Olímpicos do terceiro milênio começam nesta sexta-feira, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, em meio a medidas de segurança jamais vistas nesse tipo de competição. Os XIX Jogos de Inverno também são os primeiros sob a presidência do belga Jacques Rogge, eleito dirigente máximo do Comitê Olímpico Internacional (COI) no ano passado. Para o Brasil, os Jogos de Salt Lake City marcam o recorde de participação na história - 11 atletas estarão competindo no luge, bobsled, esqui alpino e cross country. A ginasta Daniele Hypólito, que não pratica esportes de inverno, vai participar do revezamento da tocha olímpica, pelas ruas de Salt Lake City, juntamente com outros atletas, a convite de um patrocinador. Os Jogos vão reunir 2.530 atletas de 77 países, que estarão disputando 78 provas em 15 modalidades, protegidos por um grande contingente de segurança. Nos Estados Unidos, os atletas encontraram um ambiente frio, misto do medo de atentados - a cidade de Salt Lake estará em destaque nos 17 dias do evento - e do patriotismo exacerbado que tomou conta dos norte-americanos depois dos atentados terroristas de 11 de setembro. A presença do presidente George Bush na cerimônia de abertura, às 23h30 (horário de Brasília), deixa os responsáveis pela segurança em alerta máximo. Os Jogos de Salt Lake City, nas proximidades das montanhas nevadas de Wasatch, com altura de até 3.353 metros, serão a Olimpíada com maior altitude da história.