Jogos de Inverno começam com suspeitas de doping Uma linda festa de abertura, nesta sexta-feira, não escondeu os temores que cercam Turim, a capital do Piemonte, província do norte da Itália, sede da Olimpíada de Inverno: o medo de algum atentado durante os Jogos e o de que o doping estrague as competições. Quanto ao primeiro desses medos, Turim tomou todas as providências para que sua causa não se transforme em realidade. Cerca de 15.000 agentes, entre policiais e militares, estão mobilizados, além de agentes particulares de segurança. Dois aviões radar da Otan estão à disposição do esquema de segurança e o Aeroporto Sandro Pertini ficou fechado nesta sexta-feira desde antes do início da cerimônia de abertura. Mais: além de todo esse aparato, foi solicitada a ajuda de serviços secretos estrangeiros, como o FBI (Estados Unidos), Raid (França), Sek (Alemanha) e Mossad (Israel). Tudo isso fez com que o centro histórico de Turim tomasse um aspecto quase de ?estado de sítio?, segundo Lorenzo Martinez, enviado da EFE, agência espanhola de notícias. A região está proibida ao tráfego de carros particulares e cheia de policiais e barreiras. Quanto à sombra do doping, apesar de todos os controles e advertências, continua a pairar sobre os Jogos. Na quinta-feira, oito esquiadores ? entre eles a alemã Evi Sachembacher Stehle, 25 anos, medalhista de ouro em Salt Lake City/2002 ? foram suspensos por cinco dias. Motivo: estavam com níveis muito altos de hemoglobina no sangue. Nesta sexta-feira, mais quatro esquiadores foram suspensos pelo mesmo motivo, depois de mais um controle surpresa feito pela Agência Mundial Antidoping e autorizado pela Federação Internacional de Esqui (FIS). Os níveis altos de hemoglobina, por si só, não significam que os atletas estejam dopados, pois podem ser causados pela simples aclimatação do corpo ao ar da montanha ou por desidratação. Por isso, as suspensões não foram disciplinares, mas ?para proteger a saúde dos atletas?, segundo o presidente do comitê médico da FIS, Bengt Saltin, que concluiu: ?Nós estamos confiantes de que cinco dias serão suficientes para permitir que os níveis sanguíneos se normalizem, se forem resultado de aclimatação ou desidratação.? Para o atleta da equipe de skeleton dos Estados Unidos, Zach Lunder, porém, nada de Olimpíada: nesta sexta-feira, ele foi suspenso por um ano, por ter dado positivo, em novembro, para substância que mascara o uso de esteróides. Festa - Yuri Chechi, um dos maiores ginastas italianos e medalhista de ouro olímpico, bateu um enorme martelo sobre uma bigorna de bronze e deu início à cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno, iniciada às 20 horas locais (17 horas de Brasília). ?Ritmo, paixão e velocidade? foi o tema da festa, assistida por cerca de 35 mil pessoas no estádio e com uma audiência estimada em 2 bilhões de telespectadores no mundo. Pela primeira vez na história dos Jogos de Inverno, oito mulheres carregaram a bandeira olímpica: as atrizes Sofia Loren (Itália) e Susan Sarandon (EUA); a escritora chilena Isabel Allende; as medalhistas olímpicas Nawal El Moutawakel (Marrocos), Manuela Di Centa (Itália) e Maria Mutola (Moçambique); a prêmio Nobel da Paz Wangari Maathai (Quênia) e a ativista de direitos humanos Somaly Mam (Cambodja). No desfile das 80 delegações, a pequena equipe brasileira (10 atletas) pelo menos mostrou muita animação. A porta-bandeira foi Isabel Clark, do snowboard. O encerramento da festa, que teve Peter Gabriel cantando ?Imagine?, de John Lennon, e muitos discursos, foi com um dos preferidos dos italianos, o tenor Luciano Pavarotti.