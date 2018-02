Jogos de Inverno: Isabel Clark conquista inédito 9.º lugar A brasileira Isabel Clark conquistou, nesta sexta-feira, uma inédita 9ª posição na prova de boardercross do snowboard nos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, na Itália. Na bateria que valia do 9º ao 12º lugares, ela contou com muita sorte. Após largar mal, na última colocação, as três primeiras se envolveram numa colisão e a brasileira só teve o trabalho de fazer a descida sem erros para completar o percurso. O resultado de Isabel Clark é o melhor já conquistado por algum brasileiro em Jogos de Inverno. Antes, a equipe de bobsled havia ficado em 27º lugar na Olimpíada de Salt Lake City, nos Estados Unidos, em 2002. Na fase de classificação, a snowboarder conseguiu a sexta colocação entre 23 competidoras e se classificou as quartas-de-final. Na terceira de quatro baterias nas quartas, Isabel terminou em terceiro lugar e, por pouco, não passou às semifinais - as duas primeiras avançaram. A medalha de ouro da prova ficou com a suíça Tanja Frieden, que ultrapassou a norte-americana Lindsey Jacobellis nos últimos metros. O bronze foi conquistado pela canadense Dominic Maltais. "Espero que meu resultado aqui sirva de exemplo e que todos passem a acreditar mais. Há muita gente talentosa no Brasil, embora não tenhamos neve", afirmou Isabel, que tem 29 anos. "Me dediquei a vida inteira para chegar bem a esse momento." O boardercross é uma mistura de competição de estilo livre, por causa das manobras e saltos, e de snowboard alpino, pela descida em alta velocidade na pista de neve.