Jogos de Inverno: Russos e americanos dominam o 3.º dia A Rússia e os Estados Unidos foram os maiores ganhadores de medalhas no terceiro dia de provas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, nesta segunda-feira. Os dois países empataram em conquistas de ouros (dois), mas os russos levam uma pequena vantagem na conquista de pratas (2 a 1). Quem também freqüentou bastante o pódio foi a China, com uma prata e um bronze. Confira a lista dos medalhistas do terceiro dia: Biatlo (15 km, mulheres): Ouro - Svetlana Ishmouratova (Russia); Prata - Olga Pyleva (Russia); Bronze - Martina Glagow (Alemanha). Patinação Artística (duplas): Ouro - Tatiana Totmianina e Maxim Marinin (Russia); Prata - Zhang Dan e Zhang Hao (China); Bronze - Shen Xue e Zhao Hongbo (China). Patinação de velocidade (500 metros, homens): Ouro - Joey Cheek (Estados Unidos); Prata - Dmitry Dorofeyev (Russia); Bronze - Lee Kang Seok (Coréia do Sul). Snowboard (halfpipe, mulheres): Ouro - Hannah Teter (Estados Unidos); Prata - Gretchen Bleiler (Estados Unidos); Bronze - Kjersti Buaas (Noruega).