Jogos de Inverno: Último ouro do 1.º dia é do Canadá A canadense Jennifer Heil conquistou a quarta e última medalha de ouro do primeiro dia de competições dos Jogos de Inverno em Turim (ITA). Ela venceu a categoria moguls (sulcos) no esqui freestile, com 26.50 pontos. Heil superou a norueguesa Kari Traa (25.65 pontos), que ficou com a prata, e a francesa Sandra Laoura (25.37 pontos), que levou o bronze. Com estes resultados, o quadro de medalhas está da seguinte forma: 1.º - Alemanha (2 ouros); 2.º - Canadá e Estados Unidos (1 ouro); 4.º - Noruega (2 pratas e 2 bronzes); 5.º - Áustria e Holanda (1 prata); e 7.º - França e Itália (1 bronze).