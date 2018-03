Jogos de ontem Com dois gols de Jean no segundo tempo, o Vasco ganhou de virada do Grêmio por 2 a 1, ontem à noite, em São Januário. Em outros jogos pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Internacional e Sport empataram por 1 a 1, em Porto Alegre, e Figueirense e Goiás ficaram no 0 a 0 em Florianópolis. O Vasco alcançou o rival de ontem na tabela, com sete pontos cada. Mas o jogo começou com o Grêmio melhor, e abrindo a contagem aos 30 minutos, com o gol de cabeça de Reinaldo. No segundo tempo, Jean entrou no lugar de Morais e virou com gols aos 6 e aos 30 minutos. Em Porto Alegre, o Inter saiu na frente com o gol de Alex, aos 6 minutos. Mas Leandro Machado empatou aos 13.