Jogos do Clube Hípico terminam domingo Terminam neste domingo as competições em comemoração aos 68 anos do Clube Hípico de Santo Amaro, com mais de 2.200 inscritos. A prova principal do dia é o Derby de Santo Amaro Nissan, marcado para as 15h30 e que terá a participação de 30 conjuntos. Além de cavaleiros como Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, César Almeida, Elizabeth Assaf e Marcelo Artiaga, o destaque fica para José Roberto Reynoso Fernandes Filho. O cavaleiro, filho do ginete Alfinete, tenta o tricampeonato inédito nesta prova ? venceu em 2001 e 2002. O Derby é uma prova com característica diferentes das tradicionais: tem maior extensão e parte dos obstáculos são naturais como banquetas, rios e troncos, que exigem mais esforço físico dos conjuntos. Na prova deste sábado, com obstáculos a 1,30 m de altura, a vencedora da categoria Sênior foi Camila Mazza de Benecdito com ?Hayde de Beneville?, sem faltas no percurso, com o tempo de 51s71. A entrada para o evento é gratuita e o Clube Hípico de Santo Amaro fica na Rua Visconde de Taunay, 508.