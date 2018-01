Jogos do Interior começam nesta 6ª Cerca de 9 mil atletas, de 170 delegações, participam, a partir desta sexta-feira, em Franca, dos 66º Jogos Abertos do Interior, que é considerado a "olimpíada caipira", mas que teve queda de repercussão e interesse nos últimos anos. As delegações começaram a chegar nesta quinta-feira na cidade, onde ficam alojados em estabelecimentos de ensino. Franca será sede pela segunda vez dos Jogos - a primeira foi em 1975. A abertura oficial será às 18h30, no Ginásio Pedrocão. As competições começam nesta sexta-feira, em 43 locais diferentes. Serão disputadas 20 modalidades, coletivas e individuais, nas categorias masculina e feminina. A tocha olímpica dos Jogos chegou nesta quinta-feira ao município. A primeira edição do evento foi realizada em 1936, em Monte Alto.