Jogos do Rio 2016 terão operação logística dos Correios Com a presença do presidente do Comitê Organizador dos Jogos do Rio/2016, Carlos Arthur Nuzman, os Correios foram apresentados nesta sexta-feira como operadores da logística da Olimpíada carioca. A oficialização do acordo, no Centro Cultural Correios, no Rio, contou com a participação de ex-atletas como Gustavo Kuerten, Gustavo Borges e da maratonista Poliana Okimoto, entre outros.