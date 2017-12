Jogos: França é acusada de doping Aproximadamente 10% dos medicamentos levados pela delegação olímpica da França para os Jogos de Sydney, no ano passado, eram de substâncias proibidas pela legislação esportiva por serem consideradas dopantes. A revelação foi feita hoje pelo diário francês ?Liberation?. De acordo com a publicação, dos 580 medicamentos a serem consumidos pelos atletas durante os Jogos, 57 estavam na lista de produtos proibidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Na lista obtida pelo jornal, há 24 tipos de corticóides em diferentes modalidades, como sprays, cremes, líquidos, pastilhas e injeções. Os médicos do Comitê Olímpico Francês reagiram com irritação à denúncia, mas alegaram que os medicamentos levados para a Austrália não eram apenas para uso dos atletas, mas também para toda a delegação francesa, composta por 600 membros.