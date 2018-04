Jogos: há ingressos para encerramento Ainda há ingressos disponíveis para a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Atenas, que será realizada no próximo domingo, de acordo com o que anunciou nesta terça-feira o Comitê Organizador (ATHOC). A entidade, entretanto, não tornou público o total de ingressos que ainda restam para vender e nem quanto custam. Até agora, foram vendidos 3,4 milhões de entradas para todas as competições, e na avaliação dos organizadores os objetivos estão plenamente alcançados.