Jogos: incêndio intoxica trabalhadores Três funcionários da limpesa pública foram levados a um hospital de Atenas na noite desta quarta-feira com sintomas de intoxicação, depois de um incêndio num ônibus que transporta participantes olímpicos. De acordo com a notícia divulgada por uma missora de rádio grega, o incêndio aconteceu no motor do veículo e foi controlado pelo próprio motorista. Os três trabalhadores receberam alta do hospital logo depois de term sido atendidos.