Jogos: Londres pede apoio do Brasil Oito meses depois de o Rio de Janeiro ter sido eliminado da disputa, o ministro adjunto das Relações Exteriores da Inglaterra, Bill Rammell, esteve nesta segunda-feira na cidade para pedir apoio à candidatura de Londres, uma das cinco finalistas a ser sede das Olimpíadas de 2012. Ele disse que o Rio "tem potencial" e que os jogos Pan Americanos de 2007 servirão como teste para uma futura pretensão de realizar os Jogos Olímpicos. Durante almoço para representantes do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), do Consulado Britânico do Rio e empresários, Rammell destacou as instalações, a segurança e o transporte com pontos fortes da cidade londrina. "O parque olímpico terá estádio olímpico, centro aquático, velódromo, centro de hóquei e quatro ginásios de esportes", afirmou ele no Club Americano, no centro. Na palestra "Levando a tocha olímpica para Londres em 2012", o ministro pediu o apoio dos brasileiros, alegando que, assim como no Reino Unido, o esporte no País "é uma paixão". Para ele, a comunidade do Brasil em Londres (cerca de 60 mil pessoas) é "uma das mais influentes" na renovação cultural da cidade. O ministro evitou comentar a eliminação do Rio da lista de finalistas, em maio de 2004. Paris, Madri, Nova Iorque e Moscou também brigam para ser a sede os jogos de 2012. A votação final acontecerá no dia 6 de julho de 2005, em Cingapura. "Acho que o Rio tem potencial. O Pan Americano (de 2007) vai ser um sucesso e servirá de base para uma futura candidatura", afirmou ele. DOAÇÃO - Pela manhã, Rammel, que está em sua terceira visita ao Brasil, esteve na sede da Ong Viva Rio para doar R$ 76.400 ao projeto social Luta pela Paz, que mantém uma academia e um centro educacional para crianças do Complexo de favelas da Maré, na zona norte. O dinheiro será usado na compra de equipamentos esportivos e de informática.