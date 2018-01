Jogos: Madri, NY e Moscou eliminadas As candidaturas de Madri, Nova York e Moscou para sediar os Jogos Olímpicos de 2012 não resistiram às primeiras rodadas de votações e foram descartadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Madri chegou a superar as duas primeiras votações - quando já haviam caído Moscou e NY - mas caiu na terceira. Com isso, a decisão do COI vai ficar entre as cidade de Paris e Londres. Os milhares de espanhóis que lotavam a Plaza Mayor, de onde assistiam ao vivo num telão a escolha da cidade-sede receberam com decepção a eliminação de Madri. Vaias e gritos acompanharam o anúncio da eliminação da capital espanhola em Cingapura, onde os membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) estão reunidos em assembléia.