Jogos para homossexuais e transexuais Mais de quatrocentos homossexuais e transexuais de treze países competirão em Madri de 25 a 27 de junho em cinco modalidades esportivas, no II Jogos do Sol que contam com o patrocínio da candidatura olímpica Madri-2012. Organizados pelo clube esportivo Halegatos Madri, os Jogos do Sol representam o evento esportivo internacional dirigido a gays, lésbicas e transexuais mais importante da Espanha. As competições admitem, no entanto, a participação de heterossexuais. Serão disputas competições de futebol, basquete, vôlei, natação e tênis que acontecerão em diversas instalações esportivas municipais de Madri. Alberto Lazcano, presidente do clube Halegatos, comentou no ato de apresentação dos Jogos que o objetivo a ser alcançado era "organizar, em um futuro não muito distante, campeonatos europeus para gays". Pedro Zerolo, vereador socialista de Madri e padrinho do evento, expressou sua "satisfação pelo fato de que a comunidade homossexual e transexual pratique esportes e, assim, se relacione com todos os cidadãos".