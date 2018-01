Jogos Regionais terão provas de surfe Serão iniciadas nesta terça-feira, às 8 horas, na Praia do Itararé, em São Vicente, as competições de surfe, modalidade extra da 45ª edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo, que vão ser disputadas por oito delegações do litoral, reunindo 56 atletas. A previsão é de que as ondas atinjam 1 metro e meio de altura na manhã desta terça-feira, o que deverá tornar a disputa mais acirrada entre os municípios de Bertioga, Guarujá, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e São Vicente. O Comitê Dirigente dos Jogos Regionais, órgão ligado à Secretaria de Esportes e Turismo do Estado, estuda a possibilidade de incluir o esporte como modalidade obrigatória no ano que vem. Cerca de 5 mil atletas de 34 cidades estão participando desde sábado dos 45º Jogos Regionais, que se encerram no próximo dia 28. Durante a cerimônia de abertura, realizada na noite de sexta-feira, no Ilha Porchat Clube, três atletas veteranos ligados a São Vicente, como o bicampeão mundial de basquete, Wlamir Marques; o campeão brasileiro Pedro Vicente Fonseca, o Pecente, e a bicampeã paulista da mesma modalidade, Eleonora Gonçalves Maragliano, a Nóca, emocionaram o público. Os três convidados especiais conduziram a tocha olímpica. Até esta segunda-feira, as cidades de São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Guarulhos e Santos vinham despontando na liderança de quase todas as competições. "Estamos impressionados com o excelente nível técnico dos competidores, em todas as modalidades, mas principalmente no judô, que reuniu no fim de semana em São Vicente nomes como o do campeão olímpico Aurélio Miguel, de Carlos Honorato e de Ednanci, que tiveram oportunidade de representar o Brasil em competições internacionais", disse o secretário de Esportes do município, Radamés Gomiero.