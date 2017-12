Jogos Sul-Americanos são adiados Os Jogos Sul-Americanos, marcados de 6 a 16 de abril, em Bogotá, foram adiados para 3 a 12 de maio por causa dos problemas do governo colombiano com a guerrilha. A decisão foi tomada nesta quarta-feira no Rio, após 11 horas de reunião no Hotel Meridien. Até o dia 20, os comitês olímpicos dos países participantes devem receber uma carta do presidente da Colômbia, Andrés Pastrana, dando garantias de segurança a todas as delegações.