Johannpeter tenta o bicampeonato O Concurso de Saltos Internacional, "The Best Jump", começa amanhã na Sociedade Hípica Porto-alegrense com várias provas até domingo. Os destaques são o Prêmio Gerdau (grama, 1,50 m e um desempate), sexta, o Prêmio Fiat (grama, 1,35 m e dois percursos), no sábado, e o Grande Prêmio Copesul (grama, 1,50 m, um desempate) no domingo. André Johannpeter tentará o bicampeonato no GP Copesul concorrendo com mais de 190 conjuntos. O vencedor desta prova ganhará um Fiat Brava e R$ 19,9 mil.