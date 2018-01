John Ruiz luta contra o vexame O pugilista porto-riquenho John Ruiz, de 31 anos, enfrenta o norte-americano Roy Jones, de 34 anos, neste sábado, no ringue do Thomas & Mack Center, em Las Vegas, em busca de credibilidade. Campeão mundial dos pesos pesados, versão Associação Mundial de Boxe, Ruiz, o único latino a conquistar o principal cinturão do pugilismo, luta para ganhar o respeito dos críticos e do público. Ruiz carrega no cartel uma derrota em 19 segundos para o neozelandês David Tua, em 1996, que o deixou ?queimado? no mundo do boxe. Pupilo de Don King, conseguiu uma oportunidade de disputar o título mundial, em agosto de 2000, quando perdeu para o veterano Evander Holyfield, por pontos. Sete meses depois venceu a revanche e em dezembro de 2001 empatou com o desgastado Holyfield. Para piorar, em julho do ano passado, fez uma luta burocrática frente ao inexpressivo canadense Kirk Johnson. Venceu por que o adversário abusou dos golpes baixos. ?Sei que deveria enfrentar os melhores pesados, mas estou aqui para enfrentar um meio-pesado e acabar com as dúvidas sobre mim. Aceitaria lutar de graça?, afirmou o campeão, que vai receber ?apenas? US$ 2,5 milhões. Jones, campeão unificado dos meio-pesados e apontado como o melhor lutador da atualidade, tem garantido US$ 10 milhões. Ambos receberão uma porcentagem das vendas do pay-per-view. Ruiz supera Jones em todas as medidas com destaque para o peso (102,3 quilos x 87,6 quilos), envergadura (1,96 metro x 1,77 metro) e tórax (1,11 metro x 97,7 cm). Jay Nady será o juiz do combate. Duane Ford, Jerry Roth e Stanley Christodoulou serão os jurados. Don King - O empresário ofereceu US$ 62 milhões para o britânico Lennox Lewis, campeão do Conselho Mundial de Boxe, faça mais três lutas e assine um contrato para ser comentarista em seu futuro canal de televisão.