Johnny troca de casa. E acerta Para quem está acostumado à massa corintiana, encarar a calmaria dos treinos na Rua Javari pode ser até considerado um retrocesso na carreira. Tanto que o atacante Johnny, de 20 anos, ficou meio cabreiro. Pouco aproveitado no time B do Corinthians, que defendeu nos últimos quatro anos, acabou emprestado ao Juventus. "Cheguei no começo do semestre e o pessoal tirava um sarro. Agora, tem colega lá do Corinthians perguntando se não tem vaga aqui", conta o carioca do bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio. Johnny é vice-artilheiro da Copa FPF, com 11 gols (só perde para o companheiro de ataque Márcio, jogador que foi emprestado do São Paulo, que tem 13). Outro companheiro de time, o zagueiro Renato, também veio por empréstimo do Parque São Jorge direto para Mooca. Ambos tiveram, inclusive, que enfrentar o ex-clube durante a Copa FPF. Foi na primeira fase, um empate por 2 a 2. E só quem nunca viu um jogo na Javari para ignorar a porção "corneteira" da torcida juventina, que não fica nada a dever à Turma do Amendoim do Palmeiras. "Eles pegaram muito no meu pé", admite Johnny. Mas quem sacramentou o empate, após o Corinthians abrir 2 a 0? Johnny, lógico. A redenção do artilheiro estava garantida.