Johnson dá adeus às pistas da Europa O recordista mundial dos 200 e 400 metros, o norte-americano Michael Johnson, compete pela última vez em pistas européias, continente em que o atletismo lota estádios, na sétima e última etapa da Golden League da Federação Internacional de Atletismo, nesta sexta-feira. Johnson vai correr o revezamento 4 x 200 m com Jerome Davis, Leonard Bird e Derrick Brew. Dono de nove títulos mundiais e cinco medalhas de ouro olímpicas, fará sua despedida do atletismo nos 400 m em Yokohama, Japão, no dia 15, dois dias após completar 34 anos.