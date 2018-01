Johnson se despede com vitória fácil O velocista Michael Johnson - maior nome do atletismo dos Estados Unidos depois de Carl Lewis, fez sua despedida definitiva das pistas de atletismo na madrugada deste sábado, no Japão, em grande estilo. Aos 34 anos, ele integrou a equipe de revezamento 4 x 200 dos EUA que venceu a prova de Yokohama. Cinco vezes campeão olímpico e nove vezes campeão mundial, nas provas de 200, 400 e 4 x 400, Johnson foi homenageado assim que terminou a prova. No momento em que cruzou a linha de chegada, o atleta foi recebido por um grupo de crianças com ramalhetes de flores. Logo em seguida, guardou um minuto de silêncio e se levantou para dar uma volta em agradecimento à torcida. A partir de agora ele só vai continuar no atletismo como comentarista.