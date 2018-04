Jon Jones derrota Sonnen e garante cinturão pela quinta vez no UFC

SÃO PAULO - Jon Jones saiu do octógono no último sábado com o cinturão dos meio-pesados nas mãos e também com uma fratura no dedão do pé esquerdo. Por causa desta lesão, o campeão de MMA ficará afastado dos treinos por tempo indeterminado até terminar a recuperação e ter o aval de um ortopedista para voltar a competir. A dor, no entanto, não o impediu de comemorar o recorde batido na cidade de Newark, nos Estados Unidos. Pela quinta vez consecutiva, o norte-americano defendeu seu cinturão e, com a conquista, se igualou ao recorde somente antes conquistado por Tito Ortiz no UFC. Jon Jones transforma-se no cara da vez do MMA.

O lutador venceu por nocaute seu compatriota, o 'falastrão' Chael Sonnen, que incendiou o confronto nos dias que antecederam o encontro. Faltando apenas 27 segundos para o fim do primeiro round, Jon Jones conseguiu acertar uma série de socos e cotoveladas no adversário que o derrubaram para não voltar mais.

OUTRAS LUTAS DO UFC 159

Além da vitória histórica de Jon Jones, outra luta também chamou a atenção do público e da crítica especializada. Além da figura não muito comum no octógono, o 'gordinho' peso-pesado Roy Nelson mostrou boa técnica e venceu o francês Cheick Kongo com um nocaute incrível, atuação que lhe rendeu o bônus de 'nocaute da noite'. Roy acertou uma 'martelada' em seu oponente.

O card principal da noite teve ainda vitória de Michael Bisping sobre Alan Becher por decisão técnica. Phil Davis derrotou Vinny Magalhães também por decisão técnica e Pat Healy bateu Jim Miller por finalização no terceiro round.