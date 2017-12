Jones enfrenta Ruiz em 1º de março O boxeador norte-americano Roy Jones Jr., campeão unificado dos meio-pesados, vai desafiar, dia 1º de março, o porto-riquenho John Ruiz, dono do cinturão mundial dos pesos pesados, versão Associação Mundial de Boxe (AMB). O duelo histórico será no ringue do Thomas & Mack Center, em Las Vegas. ?O acordo está feito. Não existe nenhuma maneira das partes voltarem atrás e tudo está planejado para um combate espetacular?, afirmou Fred Levin, advogado que representa Jones. Segundo o jornal USA Today, Jones teria acertado um contrato com o empresário Don King, que vai organizar o evento, de US$ 10 milhões, além de porcentagens na venda do sistema pay-per-view. Ruiz receberia 40% das vendas da TV a cabo. Jones soma 48 vitórias (38 por nocaute) e apenas uma derrota na carreira. Ruiz perdeu quatro vezes, empatou uma e venceu 38 (27 por nocaute).