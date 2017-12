Jones perto do tri mundial nos 100 m A norte-americana Marion Jones será a principal atração do Mundial de Atletismo, em Edmonton, no Canadá, nesta segunda-feira. Ela voltou às pistas neste domingo para as rodadas eliminatórias e mostrou que está muito perto do tricampeonato mundial nos 100 metros. Ninguém ganhou mais medalhas de ouro entre as mulheres na distância - Marion não perde uma corrida desde que foi derrotada pela jamaicana Merlene Ottey em 1997, em Tóquio. "É uma sensação que não me agrada. Espero não sentir isso novamente por muito tempo", comentou Marion. Marion, que está separada do marido C.J. Hunter (que cumpre suspensão por doping) não parece deprimida. A norte-americana foi a única que correu a prova neste domingo em menos de 11 segundos, nas duas rodadas. Fez 10s93 na primeira eliminatória e 10s97, na segunda. Marion disse que não sente, em Edmonton, a mesma pressão dos Jogos Olímpicos de Sydney, onde tentou, sem sucesso, ganhar cinco medalhas de ouro. Mas ganhou três de ouro e duas de bronze, igualmente uma marca histórica. Desta vez busca medalhas de ouro nos 100 e 200 metros. Poderá correr o revezamento 4 x 100m com o times dos Estados Unidos. Entre os brasileiros, o destaque nesta segunda-feira é Márcio Simão de Souza, que disputará, às 12h45 (horário de Brasília), a primeira rodada dos 110 m com barreiras, prova na qual é o atual recordista sul-americano (13s38). A melhor marca de Márcio, de 26 anos, antigo decatleta que mudou de prova, é 13s50.