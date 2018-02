Jones quer US$ 50 mi para pegar Tyson O norte-americano Roy Jones Jr., campeão mundial dos pesos pesados, versão Associação Mundial de Boxe (AMB), aceita enfrentar Mike Tyson. ?Este combate seria muito importante para mim. Tyson é um tremendo lutador. Uns US$ 50 milhões de bolsa acertariam este confronto?, afirmou Jones, que derrotou John Ruiz, na madrugada de domingo, por pontos, após 12 assaltos. Jones iniciou a carreira como peso médio (72 quilos) e acumulou títulos também entre os supermédios e meio-pesados antes do duelo histórico do fim de semana em Las Vegas. O campeão da AMB também se mostrou disposto a enfrentar o britânico Lennox Lewis, dono do cinturão do Conselho Mundial de Boxe, e o compatriota Chris Byrd, detentor do título da Federação Internacional de Boxe. ?Uma luta por título mundial dos pesos pesados custa muito dinheiro. Tudo vai depender de quantos milhões de dólares sejam apresentados.?