Jóquei irlandês morre após cair do cavalo Depois de quatro dias internado, o jóquei irlandês Kieran Kelly morreu nesta quarta-feira em decorrência de graves ferimentos que sofreu na cabeça ao cair do cavalo, durante uma prova. Na sexta-feira, Kelly montava o cavalo Balmy Native no Joe Cooney Memorial Handicap Chase de Kilberggan, na Irlanda, quando caiu e sofreu graves ferimentos causados pela agitação do animal. Kieran Kelly realizou sua melhor temporada entre 2000 e 2001, quando ganhou 32 corridas. Esta é a primeira morte de um jóquei em competição nos mais de 20 anos em que são disputadas corridas na Irlanda.