Jorge Wagner deve voltar para a Europa O presidente Juvenal Juvêncio admitiu que é difícil a permanência do meia Jorge Wagner no São Paulo em 2008. O dirigente afirmou que o Bétis, que detém os direitos sobre o jogador, pretende negociá-lo com algum clube europeu. Se nenhum interessado se manifestar, até 15 de janeiro, o São Paulo tem a preferência. Juvenal prometeu mais três contratações.