Jorge Wagner prevê negociação difícil A previsão de Jorge Wagner não é nada otimista: se depender do Betis, dono dos seus direitos federativos, o São Paulo terá de negociar muito para contar com seu futebol em 2008. ''''Negociar com eles é bem difícil'''', disse. ''''Meus empresários informaram aos dirigentes do Betis que quero ficar, mas ainda haverá muita conversa.'''' O clube terá de desembolsar 2,5 milhões (cerca de R$ 6,5 milhões) para ficar em definitivo com o atleta. Uma alternativa seria a prorrogação do empréstimo, que termina no dia 31 de dezembro. Mas os espanhóis já mostraram interesse na volta do jogador de 29 anos. O presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, considera o meia peça importante para o time. Segundo Jorge Wagner, seus empresários tiveram uma primeira conversa com a diretoria do Betis. ''''Minha vontade de ficar pesa muito. Mas, se tiver de voltar, viajo apenas em janeiro, pois preciso de férias.'''' Depois de ajudar a seleção brasileira, o volante Josué, do Wolfsburg, da Alemanha, esteve no CT da Barra Funda e recebeu sua faixa de campeão brasileiro. Ex-jogador do São Paulo, o atacante França, do Kashiwa Reysol, do Japão, iniciou ontem, no CT, tratamento para se recuperar de fratura no pé esquerdo.