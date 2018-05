Jorginho comemora 'pegada' em campo e invencibilidade do Vasco

"Cobrei muito durante a semana sobre a importância de mantermos a concentração, a aplicação tática, intensidade, pegada forte, marcando em cima, e o time cumpriu isso. Não perdemos o controle do jogo. A equipe permaneceu muito intensa quando mudamos", aprovou o treinador.

Na avaliação de Jorginho, é a intensidade do time que vem mantendo a invencibilidade neste início de ano. "Me alegro muito com isso. É o resultado de um trabalho realizado jogo a jogo, com muita concentração. É muito bom vê-los concentrados, independentemente de qualquer jogo, com um objetivo maior. É excelente ganhar os cinco confrontos, mas estamos longe do nosso ideal", ponderou.

Com mais este triunfo, o Vasco segue na liderança isolada do Grupo A, com 15 pontos. O segundo colocado, o Boavista, tem 10.