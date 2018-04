Jorginho estreia na Lusa com vitória inútil: vaga do Bangu O técnico Jorginho estreou na Portuguesa com vitória sem graça. O triunfo de 1 a 0 sobre o Bangu, no Canindé, gol de Ademir Sopa, de nada serviu e a equipe está eliminada da Copa do Brasil por ter perdido, no Rio, por 3 a 1 semana passada. Foi a única do Estado a cair na primeira fase.